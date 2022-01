I cinquantenni si stanno vaccinando, ma a fine mese 1,5 milioni saranno ancora senza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’obbligo di vaccinazione contro il Covid per gli over 50 e quello di Green pass rafforzato sul luogo di lavoro in vigore dal prossimo 15 febbraio, introdotti con il decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio dal Consiglio dei Ministri, hanno portato ad una nuova accelerazione nella campagna vaccinale. Se dal 28 dicembre al 3 gennaio gli over 50 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono stati 75 mila, nella settimana dal 4 al 10 gennaio sono diventati 165 mila. Si viaggia su un ritmo medio di poco superiore alle 20 mila nuove vaccinazioni al giorno per questa fascia d’età. Negli ultimi due giorni i dati comunicati dal commissario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, sono di oltre 19 mila somministrazioni il 10 gennaio e poco meno di 23 mila il giorno successivo. Per mettersi in regola con le nuove misure i lavoratori over 50 dovranno ricevere la prima dose di vaccino ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’obbligo di vaccinazione contro il Covid per gli over 50 e quello di Green pass rafforzato sul luogo di lavoro in vigore dal prossimo 15 febbraio, introdotti con il decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio dal Consiglio dei Ministri, hanno portato ad una nuova accelerazione nella campagna vaccinale. Se dal 28 dicembre al 3 gennaio gli over 50 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono stati 75 mila, nella settimana dal 4 al 10 gennaio sono diventati 165 mila. Si viaggia su un ritmo medio di poco superiore alle 20 mila nuove vaccinazioni al giorno per questa fascia d’età. Negli ultimi due giorni i dati comunicati dal commissario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, sono di oltre 19 mila somministrazioni il 10 gennaio e poco meno di 23 mila il giorno successivo. Per mettersi in regola con le nuove misure i lavoratori over 50 dovranno ricevere la prima dose di vaccino ...

Advertising

HuffPostItalia : I cinquantenni si stanno vaccinando, ma a fine mese 1,5 milioni saranno ancora senza - gredblue : @Bibibobibox Mia moglie insegnante è sospesa dal 15dicembre. Coraggio, siamo in tanti. Toccando i cinquantenni si s… - Annina_occhiblu : @la_zoth @Cerrezio_FC @egemonja Intanto, in ospedale, ci stanno finendo non vaccinati, cinquantenni e per una malat… - marcodelucact60 : RT @MessoraClaudio: @CarloZarini @Buffalmacco4 @LaBudenovka @OrtigiaP @borghi_claudio @mgmaglie @valy_s @ChanceGardiner @maiameraime @Healt… - MessoraClaudio : @CarloZarini @Buffalmacco4 @LaBudenovka @OrtigiaP @borghi_claudio @mgmaglie @valy_s @ChanceGardiner @maiameraime… -