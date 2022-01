Advertising

CorriereCitta : Giulia De Lellis, l’influencer di Pomezia, è positiva al Covid: ‘Torno presto’ - XSaffica : Io ho pianto solo per la rottura di Giulia De lellis e Andrea Damante - QuotidianPost : Giulia de Lellis compleanno da sola: ecco cosa è successo all’influencer - zazoomblog : Giulia De Lellis ha il Covid: “Avevo fatto tremila tamponi rapidi sto cercando di rimanere tranquilla” - #Giulia… - zazoomblog : Giulia De Lellis ha il Covid: “Avevo fatto tremila tamponi rapidi sto cercando di rimanere tranquilla” - #Giulia… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

A pochi giorni dal compiere 26 anni, come lei stessa sottolinea,Deha ricevuto uno spiacevole regalo di compleanno. L'influencer è risultata positiva al Covid dopo aver fatto il ...L'influencer da 5 milioni di followers ha raccontato ai followers di aver contratto il virus che in questo periodo sta mettendo ko molti 'colleghi' di ...Compleanno non entusiasmante per Giulia De Lellis che dovrà trascorrerlo da sola: ecco cosa è successo alla nota influencer ...Giulia De Lellis ha svelato ai fan di essere risultata positiva a Covid-19 e ha fornito delucidazioni sulle sue condizioni.