“Due gay in squadra, ma…”: Evra svela i retroscena a la sua battaglia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ex terzino Evra ha affrontato il tema dell’omosessualità nella sua autobiografia e ne ha parlato pure in una intervista a Le Parisien L’omosessualità nel gioco del calcio è ancora visto come un tabù. Il machismo all’interno di questo sport, che anche per questo motivo ha faticato ad aprirsi verso le donne, è ancora tangibile. Almeno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ex terzinoha affrontato il tema dell’omosessualità nella sua autobiografia e ne ha parlato pure in una intervista a Le Parisien L’omosessualità nel gioco del calcio è ancora visto come un tabù. Il machismo all’interno di questo sport, che anche per questo motivo ha faticato ad aprirsi verso le donne, è ancora tangibile. Almeno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : Evra rivela: 'In ogni squadra almeno due gay. Ma se lo dici sei finito' - carlopao86 : RT @serieAnews_com: ?? #Evra e l'omosessualità nel calcio ??????????? 'Ci sono almeno due gay per squadra ma guai a dirlo...' - serieAnews_com : ?? #Evra e l'omosessualità nel calcio ??????????? 'Ci sono almeno due gay per squadra ma guai a dirlo...' - DisBruna : RT @jonsnows_: ma in che senso sono passati due mesi da quando sono andati in onda per la prima volta i liceali gay che io sto ancora qui a… - heybaetae : @97SJKEBOY vabbè i jikook fanno i gay 24/7 esattamente come i vmin la differenza è che l’ultimo selca io l’ho avuto quasi due anni fa?? -