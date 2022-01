Azione, Congressi Provinciali: un grande esercizio di democrazia. (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Azione. Questo fine settimana si terranno i nostri Congressi Provinciali, in vista di quello Nazionale in programma il 18 febbraio. Sono i primi nella storia del Partito e abbiamo deciso di andare avanti, nonostante tutto, perché un partito è tale se ha meccanismi democratici interni. Tuttavia a distanza di due anni dall’inizio della pandemia siamo ancora in stato d’emergenza. Per Leggi su freeskipper (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di. Questo fine settimana si terranno i nostri, in vista di quello Nazionale in programma il 18 febbraio. Sono i primi nella storia del Partito e abbiamo deciso di andare avanti, nonostante tutto, perché un partito è tale se ha meccanismi democratici interni. Tuttavia a distanza di due anni dall’inizio della pandemia siamo ancora in stato d’emergenza. Per

Advertising

CarloCalenda : Non esiste un partito senza meccanismi democratici trasparenti, una chiara impostazione culturale, una struttura te… - Azione_it : ???? Questo week end si terranno i nostri primi Congressi Provinciali. La politica per noi è fatta di discussioni ser… - freeskipperIT : Azione, Congressi Provinciali: un grande esercizio di democrazia. - lorenzosantoro_ : RT @CarloCalenda: Non esiste un partito senza meccanismi democratici trasparenti, una chiara impostazione culturale, una struttura territor… - GiorgiaGambino : RT @CarloCalenda: Non esiste un partito senza meccanismi democratici trasparenti, una chiara impostazione culturale, una struttura territor… -

Ultime Notizie dalla rete : Azione Congressi Pd Veneto, Martella segretario con l'87% dei consensi 'apre' alla direzione Puppato Che, come anticipato nel programma elettorale e nei vari congressi dei circoli, ha già fissato l'... Abbiamo una battaglia da fare per allargare il nostro perimetro di azione ed essere interlocutori ...

Amministrative e Consorzio, De Angelis rischia la rivolta ... così come 'Azione' di Carlo Calenda: stando a rumors politici neanche Luciano Gatti vede di buon ... E che forse sia giunto il momento, come lui stesso ha più volte rimarcato nei vari congressi, che il ...

Azione con Carlo Calenda verso il Congresso metropolitano di Napoli Il Riformista La relazione di Marco Pannella al VII congresso dell'U.N.U.R.I. (9-12 aprile 1957): intervista ad Alessandro Tessari Pensando che Assad non fa parte della stessa generazione di di Pannella ma credo circa undici dodici anni meno di credibilità di Pannella quindi non ha vissuto quegli anni nella del del del dell'uno v ...

Pd Calabria, domenica a congresso dopo tre anni di commissariamentoo News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...

Che, come anticipato nel programma elettorale e nei varidei circoli, ha già fissato l'... Abbiamo una battaglia da fare per allargare il nostro perimetro died essere interlocutori ...... così come '' di Carlo Calenda: stando a rumors politici neanche Luciano Gatti vede di buon ... E che forse sia giunto il momento, come lui stesso ha più volte rimarcato nei vari, che il ...Pensando che Assad non fa parte della stessa generazione di di Pannella ma credo circa undici dodici anni meno di credibilità di Pannella quindi non ha vissuto quegli anni nella del del del dell'uno v ...News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...