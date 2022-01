Atalanta-Venezia 2-0, Zanetti: “Sul primo gol fallo di mano clamoroso, continuiamo a lottare” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Paolo Zanetti ha commentato in conferenza stampa la sconfitta del suo Venezia, eliminato dalla Coppa Italia dopo il 2-0 subito in casa dell’Atalanta. Il tecnico dei lagunari cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: “Siamo stati puniti dagli episodi, dove si vede che ci manca anche esperienza. Sul primo gol c’è un fallo di mano clamoroso, sul secondo abbiamo preso contropiede per la scivolata di Schnegg. Abbiamo fatto un secondo tempo gagliardo mettendo in difficoltà una squadra molto forte”. Zanetti affronta anche il tema della contestazione da parte dei tifosi: “Nessuno ha promesso un campionato facile, anzi – afferma – Continueremo a lottare, sapevamo che la salvezza non sarebbe stata facile da raggiungere ma dobbiamo mettere in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Paoloha commentato in conferenza stampa la sconfitta del suo, eliminato dalla Coppa Italia dopo il 2-0 subito in casa dell’. Il tecnico dei lagunari cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: “Siamo stati puniti dagli episodi, dove si vede che ci manca anche esperienza. Sulgol c’è undi, sul secondo abbiamo preso contropiede per la scivolata di Schnegg. Abbiamo fatto un secondo tempo gagliardo mettendo in difficoltà una squadra molto forte”.affronta anche il tema della contestazione da parte dei tifosi: “Nessuno ha promesso un campionato facile, anzi – afferma – Continueremo a, sapevamo che la salvezza non sarebbe stata facile da raggiungere ma dobbiamo mettere in ...

Advertising

Atalanta_BC : Spogliatoi pronti per l'esordio in #CoppaItaliaFrecciarossa ???? All is set for Atalanta-Venezia ???? #AtalantaVenezia… - SkySport : ATALANTA-VENEZIA 2-0 Risultato finale ? ? #Muriel (12') ? #Maehle (88') ? ?? COPPA ITALIA - OTTAVI DI FINALE ? L'Ata… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Raffaele_NA : @VeneziaFC_IT Sapete cos'è? Vende più un Atalanta vs Napoli/Fiorentina ai quarti che il Venezia ?????. Poi vedi la… - sportface2016 : #CoppaItalia Le parole di #Zanetti dopo #AtalantaVenezia -