Aggressioni in piazza Duomo | 12 indagati Una vittima | “Spero sia fatta giustizia” | il Comune di Milano sarà parte civile

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) A poco meno di due settimane dallesessuali avvenute inai danni di almeno nove giovani donne, sono stati identificati ei giovani considerati gli autori degli assalti. Le vittime sono state accerchiate, aggredite e molestate poco prima del countdown. Si sono ritrovate in mezzo al branco, spintonate da unaall’altra come oggetti, con mani dappertutto, morsi e graffi, abiti strappati, oltre che rapinate. Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal pm Alessia Menegazzo, dall’aggiunto Letizia Mannella e dal procuratore dei minorenni Ciro Cascone, hanno effettuato 18 perquisizioni, di cui nove a Torino, una a Bergamo, una a Rozzano e le altre nel capoluogo lombardo, a casa di ragazzi tra i 21 e i 15 anni, sia ...

Intanto emergono altri casi, oltre ai tre episodi di molestie sessuali in Duomo ai danni di nove ragazze, avvenuti nelle ore e nei giorni precedenti ai festeggiamenti in Duomo. E la San Babila straripante di donne al seguito di una Boldrini con la sciarpa rosa al grido "Mai più le violenze di Capodanno". Leggi anche - Molestie a Capodanno, perquisizioni a 18 giovani tra Milano e Torino. «E' stato fatto un ottimo lavoro, perchè gli aggressori sono stati presi in breve tempo. Il Comune si costituirà com ...