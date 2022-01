Turismo a Napoli ancora penalizzato dal Covid 19: sospesi i bus City Sightseeing (Di martedì 11 gennaio 2022) Turismo a Napoli: a partire da oggi, martedì 11 gennaio, i famosi bus rossi a due piani saranno di nuovo fermi. La loro ripartenza nello scorso giugno aveva rappresentato un piccolo passo verso la normalità del Turismo nella città di Napoli. Purtroppo, a partire dalla giornata di oggi, martedì 11 gennaio, City Sightseeing ha di nuovo sospeso Leggi su 2anews (Di martedì 11 gennaio 2022): a partire da oggi, martedì 11 gennaio, i famosi bus rossi a due piani saranno di nuovo fermi. La loro ripartenza nello scorso giugno aveva rappresentato un piccolo passo verso la normalità delnella città di. Purtroppo, a partire dalla giornata di oggi, martedì 11 gennaio,ha di nuovo sospeso

