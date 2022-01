"Ridicolizzare non paga, siete arroganti". Virologi nel mirino, chi apre il fuoco: un grosso caso in corsia (Di martedì 11 gennaio 2022) Quando i medici iniziano a scontrarsi tra di loro, non è mai un buon segno. I Virologi sono certamente le personalità più in vista degli ultimi due anni: ancora oggi imperversano nelle più disparate trasmissioni televisive per affrontare l'argomento dell'emergenza Covid e per esprimere i loro pareri, spesso discordanti tra loro. Adesso però i Virologi sono finiti nel mirino dei colleghi oncologi, che hanno deciso di farsi sentire per chiedere “più umiltà e toni bassi”. L'appello è arrivato dal Collegio italiano primari oncologi medici ospedalieri, che ha scritto una lettera aperta sui gravi effetti della pandemia sui pazienti oncologici. Inoltre il Cipomo ha posto l'attenzione sulla sovraesposizione mediatica dei Virologi e sull'atteggiamento che quest'ultimi assumono il più delle volte: “Troppi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Quando i medici iniziano a scontrarsi tra di loro, non è mai un buon segno. Isono certamente le personalità più in vista degli ultimi due anni: ancora oggi imperversano nelle più disparate trasmissioni televisive per affrontare l'argomento dell'emergenza Covid e per esprimere i loro pareri, spesso discordanti tra loro. Adesso però isono finiti neldei colleghi oncologi, che hanno deciso di farsi sentire per chiedere “più umiltà e toni bassi”. L'appello è arrivato dal Collegio italiano primari oncologi medici ospedalieri, che ha scritto una lettera aperta sui gravi effetti della pandemia sui pazienti oncologici. Inoltre il Cipomo ha posto l'attenzione sulla sovraesposizione mediatica deie sull'atteggiamento che quest'ultimi assumono il più delle volte: “Troppi ...

