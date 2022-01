Per l’FBI Nikola Tesla era un venusiano in contatto con altri extraterrestri (Di martedì 11 gennaio 2022) Terrestre o venusiano? Le indagini passate dell’FBI, specie di argomento parascientifico, assumono molto spesso connotazioni grottesche. Si dice per esempio che gli agenti federali incaricati di indagare su Nikola Tesla lo abbiano riconosciuto come un extraterrestre proveniente da Venere e abbiano denunciato i suoi contatti con gli “uomini dallo spazio”. Nikola Tesla era un venusiano? (Wikipedia) – curiosauro.itTesla il venusiano Sembra una fake news ma non lo è. Negli anni ’30 del Novecento gli agenti dell’FBI incaricati di spiare per il Governo il lavoro di Nikola Tesla produssero alcuni dossier al limite del delirante. Affermarono per esempio che che le invenzioni di ... Leggi su curiosauro (Di martedì 11 gennaio 2022) Terrestre o? Le indagini passate del, specie di argomento parascientifico, assumono molto spesso connotazioni grottesche. Si dice per esempio che gli agenti federali incaricati di indagare sulo abbiano riconosciuto come un extraterrestre proveniente da Venere e abbiano denunciato i suoi contatti con gli “uomini dallo spazio”.era un? (Wikipedia) – curiosauro.itilSembra una fake news ma non lo è. Negli anni ’30 del Novecento gli agenti delincaricati di spiare per il Governo il lavoro diprodussero alcuni dossier al limite del delirante. Affermarono per esempio che che le invenzioni di ...

