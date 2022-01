Calcio | Atalanta | un altro positivo al Covid nel gruppo squadra

(Di martedì 11 gennaio 2022) Bergamo, 11 gen. - (Adnkronos) - C'è un nuovoalneldell'. Lo annuncia il club orobico con una nota sul proprio sito ufficiale. "B.C. comunica che un membro delè risultatoal-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".

