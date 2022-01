Roma, il Tottenham piomba su Darboe: la situazione (Di lunedì 10 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da 90 Min, nelle ultime ore il Tottenham sarebbe piombato su Ebrima Darboe, centrocampista centrale della Roma. Il calciatore classe 2001 è attualmente impegnato con la sua Gambia in Coppa d’Africa. Finora, con la squadra giallorossa, Darboe ha collezionato 229 minuti tra campionato e Conference League. Un buon bottino, considerata la giovane L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da 90 Min, nelle ultime ore ilsarebbeto su Ebrima, centrocampista centrale della. Il calciatore classe 2001 è attualmente impegnato con la sua Gambia in Coppa d’Africa. Finora, con la squadra giallorossa,ha collezionato 229 minuti tra campionato e Conference League. Un buon bottino, considerata la giovane L'articolo

