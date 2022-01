Robert, ucciso a Trieste. La madre del presunto killer: 'Sconvolti, per noi era come un figlio' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Robert Trajkovic e Alì si conoscevano bene, da tanti anni. Una profonda amicizia, poi diventata un feroce antagonismo per via di una ragazza e culminata nell' all'interno dell'ostello, a . Una ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022)Trajkovic e Alì si conoscevano bene, da tanti anni. Una profonda amicizia, poi diventata un feroce antagonismo per via di una ragazza e culminata nell' all'interno dell'ostello, a . Una ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Robert Trajkovic è morto strangolato dall’amico - bizcommunityit : Trieste, Robert ucciso a 17 anni dall’amico. La madre dell’aggressore: “Era come un figlio” - lillydessi : Trieste, Robert Trajkovic ucciso a 17 anni dall’amico. La madre dell’aggressore: «Era come un figlio» - Corriere de… - bizcommunityit : Trieste, Robert Trajkovic ucciso a 17 anni dall’amico. La madre dell’aggressore: «Era come un figlio» - rpkampuchea : RT @Corriere: Robert Trajkovic è morto strangolato dall’amico -