Pressioni del garante Uk per il parental control del visore Oculus Quest 2 di Meta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Oculus Quest 2 è al centro delle preoccupazioni del garante del Regno Unito, che cerca contatto con Meta per capire quanto c'è di vero nelle preoccupazioni sollevate dagli attivisti in merito all'utilizzo del visore per realtà virtuale da parte dei bambini. La tecnologia ad opera di Facebook Technologies (che è una divisione di Meta Platforms) è stata rilasciata il 16 settembre 2020 e, da allora, si sono accumulate le preoccupazioni per l'utilizzo del visore da parte dei bambini nonostante il controllo parentale. LEGGI ANCHE >>> La Corte Suprema nel Regno Unito ha bloccato un'azione legale di massa contro Google

