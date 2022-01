Piccolotti SI | Per Renzi bisogna diffondere solo i dati delle terapie intensive E' un cinico'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Piccolotti Per

Globalist.it

Renzi pensare in anticipo a come garantire a tutti le cure è 'catastrofismo'." "Il cinismo di questo personaggio - conclude- non ha limiti."Colombo) Questa è una piazzagiovani: lo sciopero generale parla al futuro (di E.) Dallo sciopero generale un primo segno di democrazia post - pandemica (di L. Morlino) Landini, uno ...Elisabetta Piccolotti segreteria nazionale di Sinistra Italiana: "Ha deciso di occupare il ruolo che fu di Briatore durante la prima ondata pandemica. The business must go on: è l’unica cosa che gli i ...È firmata "il popolo delle due ruote e delle due suole" la "letterina di Natale" che Foligno in Comune ha scritto e inviato al sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini (nella foto), per chiedere un centr ...