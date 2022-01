Nas in Rsa, su 536 ispezioni 42 sanzioni per mancato green pass (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non è un bilancio positivo quello che emerge da una serie di verifiche condotte dai Nas durante le festività in Rsa e strutture socio-assistenziali. Nel corso della campagna di controllo, che ha interessato l'intero territorio nazionale, oltre alle mancate vaccinazioni dei sanitari e all'inosservanza delle misure anti-Covid, i Nas hanno trovato carenze igieniche e strutturali, presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza autorizzata, presenza di personale non qualificato. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non è un bilancio positivo quello che emerge da una serie di verifiche condotte dai Nas durante le festività in Rsa e strutture socio-assistenziali. Nel corso della campagna di controllo, che ha interessato l'intero territorio nazionale, oltre alle mancate vaccinazioni dei sanitari e all'inosservanza delle misure anti-Covid, i Nas hanno trovato carenze igieniche e strutturali, presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza autorizzata, presenza di personale non qualificato.

