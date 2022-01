Lorenzo Insigne: le condizioni del capitano e quando tornerà in campo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un’altra bellissima prova di cuore e di forza quella del Napoli, che ieri pomeriggio allo stadio Maradona si è imposto per 1-0 sulla Sampdoria, grazie ad una spettacolare prodezza del ‘bulldozer’ Andrea Petagna. Questa vittoria di misura consolida il terzo posto degli azzurri, alle spalle delle due compagini milanesi. Mister Luciano Spalletti, che ha diretto i suoi ragazzi dalla panchina in seguito alla sua negatività al Covid, si è ritrovato costretto a sostituire Lorenzo Insigne (al suo posto è entrato Politano) dopo appena 30’ di gioco del primo tempo. L’attuale capitano azzurro, che da luglio vestirà i nuovi colori del Toronto Fc, ha riportato un risentimento all’adduttore della coscia destra. Lo scugnizzo di Frattamaggiore si è accasciato a terra in seguito ad una cavalcata verso la porta avversaria, tentando in tutti i modi di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un’altra bellissima prova di cuore e di forza quella del Napoli, che ieri pomeriggio allo stadio Maradona si è imposto per 1-0 sulla Sampdoria, grazie ad una spettacolare prodezza del ‘bulldozer’ Andrea Petagna. Questa vittoria di misura consolida il terzo posto degli azzurri, alle spalle delle due compagini milanesi. Mister Luciano Spalletti, che ha diretto i suoi ragazzi dalla panchina in seguito alla sua negatività al Covid, si è ritrovato costretto a sostituire(al suo posto è entrato Politano) dopo appena 30’ di gioco del primo tempo. L’attualeazzurro, che da luglio vestirà i nuovi colori del Toronto Fc, ha riportato un risentimento all’adduttore della coscia destra. Lo scugnizzo di Frattamaggiore si è accasciato a terra in seguito ad una cavalcata verso la porta avversaria, tentando in tutti i modi di ...

