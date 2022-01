Advertising

tuttoatalanta : Calcio Femminile - La bergamasca Giacinti saluta il Milan: 'A presto...' - pasqlaragione : #Giacinti saluta il #Milan, è ufficiale. Come detto in tempi non sospetti da @NonEvoluto, l'attaccante andrà alla… - PianetaMilan : #Giacinti saluta: “#Milan, non mi sarei mai immaginata di dirti arrivederci” #ACMilan #SempreMilan #MilanFemminile… - fabiobaldonieri : ?? Valentina #Giacinti saluta il #Milan: presto l’ufficialità con la Fiorentina ?? “Il significato che questi colori… - sportli26181512 : Giacinti saluta: 'Milan, dirti arrivederci è una delle decisioni più difficili della vita. A presto': Valentina Gia… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacinti saluta

2 Valentinalascia il Milan e passa alla Fiorentina , l'attaccante ha dedicato un saluto ai rossoneri via social: 'Il significato che questi colori hanno per me non sbiadirà mai. Sei casa mia e dirti '...2 Valentinalascia il Milan e passa alla Fiorentina , l'attaccante ha dedicato un saluto ai rossoneri via social: 'Il significato che questi colori hanno per me non sbiadirà mai. Sei casa mia e dirti '...Valentina Giacinti, pronta al passaggio in prestito alla Fiorentina, si è così espressa su Instagram salutando il Milan Femminile: "Il significato che questi colori hanno per me ...