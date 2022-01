Allegri | conoscete la sua ex più importante? Prima di Ambra c’era lei

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 10 gennaio 2022), allenatore della Juventus, è finito sulle pagine dei giornali per la fine della storia con. Ecco chi è la sua ex storica. Getty ImagesLa Juventus, nell’ultimo turno di campionato, ha vinto una partita folle in casa della Roma: quattro a tre, in rimonta, grazie al gol nel finale di De Sciglio e alla parata di Szczesny sul rigore di Pellegrini. Un successo maturato sotto gli occhi diche dalla tribuna, causa squalifica, ha assistito ad una prova superlativa dei suoi ragazzi dal punto di vista della personalità. Per il tecnico bianconero non sono stati mesi semplici e non solo dal punto di vista calcistico dove ha impiegato del tempodi trovare la quadra giusta per far funzionare una squadra con evidenti limiti L’allenatore, infatti, è finito sulle prime pagine dei giornali per la fine, dopo ...