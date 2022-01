Roma | incendio in un palazzo all' Eur | 40 persone evacuate

Advertising

fattoquotidiano : Rogo al Ponte dell’Industria a Roma: si ipotizza un incendio doloso contro i senzatetto - romaebraica : Oggi è una ricorrenza chiamata 'Moed di Piombo' (2 di Shevat) in ricordo del cielo plumbeo da cui un forte acquazzo… - anodo59 : RT @ultimenotizie: Momenti di puro terrore nella tarda serata di ieri a #Roma, in zona Eur, quando, attorno alle ore 22:52 un grosso incend… - notizieroma : RT @ultimenotizie: Momenti di puro terrore nella tarda serata di ieri a #Roma, in zona Eur, quando, attorno alle ore 22:52 un grosso incend… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Momenti di puro terrore nella tarda serata di ieri a #Roma, in zona Eur, quando, attorno alle ore 22:52 un grosso incend… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incendio

questa notte in un palazzo di 7 piani in via Elio Vittorini , in zona Eur a. A causa delle fiamme 40 persone sono state evacuate . Sul posto, oltre ai vigili del fuoco , i poliziotti ...Non solo l'al Fleming , anord. Serata e notte di super lavoro per i vigili anche asud. Poco dopo le 23 all'Eur unha interessato un palazzo di sette piani in via Elio Vittorini. L'...Incendio questa notte in un palazzo di 7 piani in via Elio Vittorini, in zona Eur a Roma. A causa delle fiamme 40 persone sono state evacuate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i ...di Redazione Roma. L’incendio nella notte in un palazzo di sette piani di via Elio Vittorini. Rientrati tutti tranne i proprietari della casa. Incendio questa notte in un palazzo di 7 piani in via Eli ...