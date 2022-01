“Oh capitano | mio capitano” | al Teatro Arcimboldi L’Attimo Fuggente con Ettore Bassi

Leggi su velvetmag

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il professor John Keating ‘torna’ tra i banchi di scuola e lo fa aldi Milano attraverso l’interpretazione di. La storia avvincente scritta da Tom Shulman, che nel 1989 si è trasformata in un cult cinematografico in grado, ancora oggi, di emozionare tutte le generazioni, è sul palcoscenico il 14 e 15 gennaio., il racconto sull’Amore (con la ‘a’ maiuscola) per la poesia, per il libero pensiero e per la vita si appresta a coinvolgere, ancora una volta, studenti di ieri, oggi e domani. Il ruolo del professore ‘rivoluzionario’ intenzionato ad abbattere gli schemi rigidi imposti da una società pre-impostata fu di Robin Williams nel 1989; oggi a vestire i panni di John Keating è, in una ...