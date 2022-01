Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni: chi prenderà il posto di Zielinski? (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo l’ottimo pareggio per 1-1 strappato contro la Juventus in condizioni di estrema emergenza, questo pomeriggio – alle 16.30 – il Napoli è pronto a fare il suo esordio al Maradona nel 2022. Gli azzurri ospiteranno una Sampdoria incerottata e, oltre a tutte le assenze già fronteggiate nel match contro la Juventus, dovranno fare i conti con la nuova positività di Piotr Zielinski. FOTO: Getty – Napoli Zielinski Covid-19 Quale formazione sceglierà dunque Luciano Spalletti? Sky Sport e La Gazzetta dello Sport non hanno dubbi: Ghoulam dovrà stringere i denti, mentre sarà Elmas a prendere il posto del polacco, con Mertens confermato prima punta. Inoltre, dovrebbero riuscire ad andare quanto meno in panchina Fabian Ruiz e Tuanzebe. Il Napoli scenderà in campo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo l’ottimo pareggio per 1-1 strappato contro la Juventus in condizioni di estrema emergenza, questo pomeriggio – alle 16.30 – ilè pronto a fare il suo esordio al Maradona nel 2022. Gli azzurri ospiteranno unaincerottata e, oltre a tutte le assenze già fronteggiate nel match contro la Juventus, dovranno fare i conti con la nuova positività di Piotr. FOTO: Getty –Covid-19 Quale formazione sceglierà dunque Luciano Spalletti? Sky Sport e La Gazzetta dello Sport non hanno dubbi: Ghoulam dovrà stringere i denti, mentre sarà Elmas a prendere ildel polacco, con Mertens confermato prima punta. Inoltre, dovrebbero riuscire ad andare quanto meno in panchina Fabian Ruiz e Tuanzebe. Ilscenderà in campo ...

