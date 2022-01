LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le auto al comando Al-Attiyah, attardato Danilo Petrucci tra le moto (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.04 moto – Al rilevamento del km 299 comanda il cileno della Honda Cornejo Florimo con 1’18” di margine sull’argentino della KTM Kevin Benavides e 3’09” su un fantastico Joan Barreda su Honda, velocissimo nonostante l’infortunio alla spalla. Piuttosto attardati i primi della classe, ovvero Walkner e Sunderland, rispettivamente 15° e 16° a 22’09” e 25’17”. Per quanto riguarda Danilo Petrucci, condizionato anche da un infortunio, il suo ritardo al km 221 e di 6’20” ed era 19°. Bisognerà però ancora attendere l’umbro al rilevamento del km 259. 10.00 auto – La gara è oltremodo interessante quest’oggi. I primi sono già passati al 121° chilometro. Nasser Al-Attiyah (Toyota) detta il passo con 14 secondi di ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.04– Al rilevamento del km 299 comanda il cileno della Honda Cornejo Florimo con 1’18” di margine sull’argentino della KTM Kevin Benavides e 3’09” su un fantastico Joan Barreda su Honda, velocissimo nonostante l’infortunio alla spalla. Piuttosto attardati i primi della classe, ovvero Walkner e Sunderland, rispettivamente 15° e 16° a 22’09” e 25’17”. Per quanto riguarda, condizionato anche da un infortunio, il suo ritardo al km 221 e di 6’20” ed era 19°. Bisognerà però ancora attendere l’umbro al rilevamento del km 259. 10.00– La gara è oltremodo interessante quest’. I primi sono già passati al 121° chilometro. Nasser Al-(Toyota) detta il passo con 14 secondi di ...

