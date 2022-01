LIVE Ciclocross, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Persico e Lechner in duello al secondo giro (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 13.39 È proprio la Arzuffi, che prende la sua bici in spalla e cammina in maniera sconsolata: una gara da dimenticare per l’ormai ex campionessa italiana. 13.38 Dietro, caduta per un’atleta, ci sembrava la campionessa in carica Alice Maria Arzuffi. 13.37 Silvia Persico è una DONNA IN MISSIONE: spinge sui pedali con un ritmo forsennato e la Lechner è dietro di una quindicina di secondi. 13.35 Cambia la bicicletta la Persico, che predilige avere più stabilità. Ma la sua pedalata è ottima, la Lechner, più regolare, ha perso più di qualche metro. 13.33 Anche questo terzo giro prevede lo stesso canovaccio: nel primo tratto Silvia ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 13.39 È proprio la Arzuffi, che prende la sua bici in spalla e cammina in maniera sconsolata: una gara da dimenticare per l’ormai ex campionessa italiana. 13.38 Dietro, caduta per un’atleta, ci sembrava la campionessa in carica Alice Maria Arzuffi. 13.37 Silviaè una DONNA IN MISSIONE: spinge sui pedali con un ritmo forsennato e laè dietro di una quindicina di secondi. 13.35 Cambia la bicicletta la, che predilige avere più stabilità. Ma la sua pedalata è ottima, la, più regolare, ha perso più di qualche metro. 13.33 Anche questo terzoprevede lo stesso canovaccio: nel primo tratto Silvia ...

