FA Cup: Nottingham Forest-Arsenal, le formazioni ufficiali (Di domenica 9 gennaio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Arsenal, match valido per il terzo turno di FA Cup. Arbitro dell’incontro sarà Craig Pawson. Calcio d’inizio ore 18:10 al City Ground di Nottingham. Anche per Nottingham Forrest e Arsenal ha inizio l’edizione 2021/2022 di FA Cup. La sfida di questo pomeriggio vede scendere in campo due squadre storiche del calcio inglese. I padroni di casa, attualmente in nona posizione in Championship, tenteranno l’impresa andando contro gli sfavori del pronostico. Nella loro lunga storia, i Tricky Trees hanno alzato appena due volte questo ambito trofeo, l’ultima volta nella stagione 1958/1959. Gli uomini di Steve Cooper proveranno a sfruttare il calore del proprio pubblico per far fuori i Gunners. La compagine ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 gennaio 2022) Riportiamo ledi, match valido per il terzo turno di FA Cup. Arbitro dell’incontro sarà Craig Pawson. Calcio d’inizio ore 18:10 al City Ground di. Anche perForrest eha inizio l’edizione 2021/2022 di FA Cup. La sfida di questo pomeriggio vede scendere in campo due squadre storiche del calcio inglese. I padroni di casa, attualmente in nona posizione in Championship, tenteranno l’impresa andando contro gli sfavori del pronostico. Nella loro lunga storia, i Tricky Trees hanno alzato appena due volte questo ambito trofeo, l’ultima volta nella stagione 1958/1959. Gli uomini di Steve Cooper proveranno a sfruttare il calore del proprio pubblico per far fuori i Gunners. La compagine ...

