Domani si torna a scuola? La Grande Confusione E al Grenoble scoppia il caso alunni-Bes

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Oggi è sabato,non si va a”: ai tempi di Pino Daniele, c’erano delle certezze che nessuno metteva in discussione. Oggi, invece, che è domenica ed è l’ultimo giorno di vacanza per le festività di fine/inizio anno, chi sa rispondere alla domanda se, lunedì 10 gennaio, si? In Campania, sicuramente in pochi. Perchè, come si sa, il Governo centrale ha deciso che, nonostante le nuove misure anti-Covid dovute al moltiplicarsi del contagio da variante Omicron, siin classe. Mentre, invece, il Governatore De Luca ha deciso di tenere ancora chiusi gli istituti del primo ciclo:dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Vale a dire, fino alle scuole medie. Sta di fatto che da Roma ...