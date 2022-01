Covid oggi Fvg, 3.100 contagi e 7 morti: bollettino 9 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 3.100 i nuovi contagi coronavirus oggi, 9 gennaio 2022, in Friuli Venezia Giulia. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid ella Regione spiegando che 1.179 casi sono stati rilevati su 6.798 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 17,34%. Sono inoltre 11.639 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.921 casi (16,50%). Sette i morti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 37, delle quali 34 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 345. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella tra i 40 e 49 anni (18,61%), seguita da quella tra 0 e 19 anni (18,29%), da quella tra 50 e 59 anni (17,23%) e da quella tra 20 e 29 anni (16,39%). ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 3.100 i nuovicoronavirus, 92022, in Friuli Venezia Giulia. Lo riferisce ilcon i datiella Regione spiegando che 1.179 casi sono stati rilevati su 6.798 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 17,34%. Sono inoltre 11.639 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.921 casi (16,50%). Sette i. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 37, delle quali 34 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 345. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella tra i 40 e 49 anni (18,61%), seguita da quella tra 0 e 19 anni (18,29%), da quella tra 50 e 59 anni (17,23%) e da quella tra 20 e 29 anni (16,39%). ...

