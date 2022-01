Cambiare nome alla schizofrenia può aiutare a superare lo stigma? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alcuni paesi lo hanno fatto e in altri se ne sta discutendo, ma non tutti pensano che sia la soluzione al problema Leggi su ilpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alcuni paesi lo hanno fatto e in altri se ne sta discutendo, ma non tutti pensano che sia la soluzione al problema

Advertising

pesorati : esempio, inventare con amici bontemponi, una supercazzola epocale, tipo cambiare nome alla normale influenza, poi f… - _serenuccia : @mattiamysun È ufficiale, devi cambiare nome - Dreambig51234 : @Dosonliri7 Mmm no Rosalinda ti ricordo che prima di entrarci in quello schifo di Ares ci é entrata volontariamente… - Dreamercakes97 : RT @stella04686817: #DraghiVattene se Norimberga non piace possiamo anche cambiare nome volendo.. - tearin_myheart_ : @gvldven amandoti vado a cambiare il nome in bio -