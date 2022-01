Calcio: Mourinho 'Settanta minuti di controllo, poi il collasso' (Di domenica 9 gennaio 2022) Complimenti per l'arbitro: "Massa ha fatto un lavoro fantastico" ROMA - "Non voglio criticare ma ci sono stati oggi Settanta minuti di controllo assoluto. La squadra ha giocato veramente bene con la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Complimenti per l'arbitro: "Massa ha fatto un lavoro fantastico" ROMA - "Non voglio criticare ma ci sono stati oggidiassoluto. La squadra ha giocato veramente bene con la ...

Advertising

SkySport : #RomaJuventus, #Mourinho: 'C'è stato un crollo psicologico, mi fa male all'anima' #SkySport #SkySerieA #SerieA - SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - Agenzia_Ansa : Visita a sorpresa nella notte di Capodanno per gli ospiti dell'Ostello 'don Luigi Di Liegro', vicino la Stazione Te… - EMIGOAL : RT @sportmediaset: Roma, #Mourinho: 'Questa squadra ha qualche complesso, potrei criticare qualcuno...' #SportMediaset - TV7Benevento : Calcio: Mourinho, 'eravamo in controllo assoluto, il gol del 3-2 ci ha ammazzato'... -