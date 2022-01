Serie A | cambio di data e orario per tre partite

Advertising

acffiorentina : CAMBIO DATA E ORARIO | ?? La sfida di Serie A #TorinoFiorentina si terrà lunedì 10/01/2022 alle 17:00 ?? #ForzaViola #Fiorentina - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Napoli, cambio di data per le sfide contro #Fiorentina e #Bologna: il nuovo calendario - sportface2016 : #Napoli, cambio di data per le sfide contro #Fiorentina e #Bologna: il nuovo calendario - Fiorentina_ole : RT @acffiorentina: CAMBIO DATA E ORARIO | ?? La sfida di Serie A #TorinoFiorentina si terrà lunedì 10/01/2022 alle 17:00 ?? #ForzaViola #F… - MatteoDovellini : RT @acffiorentina: CAMBIO DATA E ORARIO | ?? La sfida di Serie A #TorinoFiorentina si terrà lunedì 10/01/2022 alle 17:00 ?? #ForzaViola #F… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie cambio

Corriere dello Sport.it

ROMA - Cambiano a causa del Covid date e orari di alcuni match diA relativi alla seconda e terza giornata di ritorno. A comunicarlo la Lega in un comunicato: ...di data anche per Bologna - ...Per quanto riguarda laA, Udinese - Atalanta è stata confermata domani (domenica) alle 16.30, ... Unanche per la giornata successiva: Bologna - Napoli si disputerà lunedì 17 alle 18.30.Cambio di programma in un campionato condizionato dal Covid: la Lega ha posticipato Torino-Fiorentina, Cagliari-Bologna e Napoli-Bologna ...Variazione di date per alcune partite di Serie A. Lo ha comunicato la Lega Calcio per via dell'aumento dei casi di positività al Covid nelle squadre. Per quanto riguarda la Serie A, Udinese-Atalanta è ...