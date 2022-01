Qualcosa non quadra con il dottor Robert W. Malone! (Di sabato 8 gennaio 2022) Alla luce delle informazioni confermate presentate nel PDFpubblicato di seguito, non c’è assolutamente alcun dubbio sul fatto che ildottor Robert W. Malone sia parte di un’opposizione controllata… …né c’è alcun dubbio che Malone abbia fatto unottimo lavoro educando il pubblico suivaccini Covid estremamente pericolosi e mortali. Quindi, la domanda da 1 MLN di dollari è: “Il dottor Malonesa … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Alla luce delle informazioni confermate presentate nel PDFpubblicato di seguito, non c’è assolutamente alcun dubbio sul fatto che ilW. Malone sia parte di un’opposizione controllata… …né c’è alcun dubbio che Malone abbia fatto unottimo lavoro educando il pubblico suivaccini Covid estremamente pericolosi e mortali. Quindi, la domanda da 1 MLN di dollari è: “IlMalonesa … proviene da Database Italia.

Advertising

EnricoTurcato : Se dopo 2 anni di pandemia, dopo aver vaccinato una enorme % di popolazione (io ho 3 dosi), dopo decreti su decreti… - mattino5 : 'Abbiamo le terapie intensive occupate al 16%, se siamo già in affanno vuol dire che qualcosa non funziona'… - VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - Moro__Frank : RT @zanzibardy: Quando ci dicono qualcosa di terribile, gli uomini non immaginano neppure quando a lungo ce ne ricorderemo e quanto male ci… - RosalbaMallamo : Raffaello, Pittore della bellezza e della dolcezza. Le trovi nel cuore dell’artista, nelle sue Opere e nel nostro… -