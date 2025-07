Kean al Napoli possibile svolta in arrivo? La strategia del club spiazza tutti!

scatenarsi nel mercato e sorprendere tutti, il Napoli punta a rafforzare ulteriormente il suo organico per centrare nuovi traguardi. Con l’obiettivo di mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa competitiva e ricca di talento, la squadra svela le sue carte: Kean al Napoli potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa, mentre il centro dell’attenzione si sposta sull’attaccante della Fiorentina, protagonista di una strategia che promette sorprese entusiasmanti. Per…

Gli azzurri vogliono un vice Lukaku d’eccellenza e, un’ultima notizia di mercato, mette l’attaccante della Fiorentina al centro dell’interesse del Napoli. E’ un Napoli sempre più attivo e scatenato quello che stiamo vivendo nelle ultime settimane. La società partenopea, vuole mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa completa in grado di ripetere, e migliorare puntando anche altri trofei, la fantastica ultima stagione appena passata. Per questo la dirigenza è pronta a garantire valide alternative in ogni reparto di campo. Dopo gli arrivi ormai noti di De Bruyne e Marianucci, e quello prossimo di Noa Lang, il Napoli continua a lavorare per trovare una valida alternativa a Lukaku. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Kean al Napoli, possibile svolta in arrivo? La strategia del club spiazza tutti!

In questa notizia si parla di: napoli - kean - possibile - svolta

Antonio Conte vuole un bomber: il Napoli punta su Moise Kean e un giovane talento europeo - Antonio Conte ha fissato l'attenzione sul mercato estivo, desiderando un bomber per potenziare l'attacco del Napoli.

Prosegue la telenovela relativa a Osimhen. Nuova svolta areanapoli.it/share/598936/ - facebook.com Vai su Facebook

Kean e le sirene Premier, l'Arabia per Retegui: perché anche Gattuso è in ansia; Calciomercato Napoli, Cammaroto: Sondaggio importante per Mandragora. Novità su Anguissa; IL MATTINO - Garnacho ha una promessa con il Napoli, possibile svolta la prossima settimana.

REPUBBLICA - Kean-Napoli, c'è una novità sul pagamento. Operazione più accessibile - L'edizione odierna di Repubblica parla di possibili novità per quanto riguarda la trattativa per Moise Kean, attaccante della Fiorentina. Riporta msn.com

La settimana di Kean, duello Napoli-Milan. E Commisso aspetta - Domani terminerà ufficialmente la prima settimana in cui poter far valere la clausola, ma la sensazione è che la vicenda Kean andrà oltre il 15 luglio e che nelle prossime ore il mercato italiano buss ... Secondo informazione.it