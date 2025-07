Allegri-bis | Braglia equilibrio e identità per il nuovo Milan!

Allegri bis al Milan: un nuovo inizio carico di sfide e speranze. Con la sua esperienza e il suo carattere, l’allenatore deve trovare il giusto equilibrio tra talento e solidità, ridando identità alla squadra. Ma quali sono le strategie vincenti per risollevare i rossoneri? Le parole di Impallomeni ci offrono uno sguardo prezioso su questa rinascita: ora, tocca ad Allegri mettere in campo tutto il suo valore.

Inizia ufficialmente l'Allegri-bis sulla panchina del Milan: cosa dovrebbe fare Allegri per risollevare la squadra? Le parole di Impallomeni.

