La crisi greca 10 anni dopo | che fine ha fatto la Troika?

raggiunta una svolta. A dieci anni dalla crisi greca, la presenza della Troika – composta dalla Commissione Europea, BCE e FMI – si è gradualmente ridimensionata, lasciando spazio a nuove dinamiche di gestione e ripresa. Ma qual è stato il vero impatto di questo decennio di austerità? E cosa ci insegna questa esperienza per il futuro dell’Europa? Scopriamolo insieme.

Era il 2006 quando iniziò la grande frenata dell’economia mondiale; nel giro di pochi anni il debito sovrano dell’Eurozona si impennò e, a partire dal 2010, l’agenda politica venne completamente riscritta: l’ austerità diventò l’unica parola d’ordine. In Italia, in Spagna, in Portogallo, ma soprattutto in Grecia, i governi furono costretti a tagliare: pensioni, sanità, stipendi pubblici. Uno scenario in salita per molti paesi europei ma di fronte al quale Atene faceva storia a sé. Nell’ottobre 2009, il premier socialista George Papandreou rivelò che i conti pubblici erano stati sostanzialmente truccati per entrare nell’euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net