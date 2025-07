Beukema-Napoli si avvicinano i partenopei! Arriva l’offerta al Bologna per arrivare alla fumata bianca

Il mercato del Napoli si infiamma: l’assalto a Beukema, il difensore olandese del Bologna, sta entrando nella sua fase cruciale. Con un’offerta di 32 milioni di euro, le trattative sono in dirittura d’arrivo e la fumata bianca sembra sempre più vicina. La possibile firma di Beukema potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per il rinforzo della difesa azzurra, aprendo nuove prospettive per la squadra di Spalletti.

Beukema verso il Napoli: offerta da 32 milioni al Bologna. Fumata bianca sempre vicina per il difensore rossoblu Sam Beukema è sempre più vicino a vestire la maglia del calciomercato Napoli. Il difensore olandese, attualmente in forza al Bologna, è diventato il principale obiettivo del club partenopeo per rinforzare la retroguardia in vista della prossima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Beukema-Napoli, si avvicinano i partenopei! Arriva l’offerta al Bologna per arrivare alla fumata bianca

In questa notizia si parla di: beukema - napoli - bologna - offerta

NM Live – Napoli? Lang e Beukema due innesti mirati, De Bruyne è una star - Nel cuore di Napoli, tra entusiasmo e passione, si accendono le discussioni sul futuro del Calcio Napoli.

#Napoli, nuova offerta presentata al #Bologna per Sam #Beukema: 30 milioni di parte fissa + 2 di bonus. [@DiMarzio] Vai su X

Calciomercato Bologna La forbice tra la richiesta del Bologna e l’offerta del club partenopeo si riduce a 1 milione: Sam Beukema è a un passo dal Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, nuova offerta da 30 milioni più 2 di bonus per Beukema; MERCATO | Theo-Al Hilal, ACCORDO! Offerta Besiktas-Okafor, Beukema-Napoli??; Beukema-Napoli, manca l’accordo con il Bologna: Manna valuta altri profili – RAI.

Beukema-Napoli, si avvicinano i partenopei! Arriva l’offerta al Bologna per arrivare alla fumata bianca - Fumata bianca sempre vicina per il difensore rossoblu Sam Beukema è sempre più vicino a vestire la maglia del calciomercato Napoli. Da calcionews24.com

Il Napoli rilancia per Beukema: offerta da 30 milioni più 2 di bonus - Il club azzurro alza l'offerta recapitata al Bologna per avere il difensore olandese. Scrive msn.com