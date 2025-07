Forti raffiche di vento e pioggia a Milano il Comune | Allontanarsi dagli alberi e dai balconi

Milano si prepara a fronteggiare il maltempo con forti raffiche di vento e pioggia, mentre l’allerta arancione rimane in vigore fino alle prime ore di martedì 8 luglio. Il Comune invita i cittadini a mantenere distanza da alberi, balconi, impalcature e dehors per garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati e adottate le precauzioni necessarie per affrontare questa sfida meteorologica. Continua a leggere per scoprire le ultime novità e consigli utili.

Torna il maltempo a Milano: l'allerta arancione dura fino alle 6 di domani mattina, martedì 8 luglio. Il Comune ricorda intanto di non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. 🔗 Leggi su Fanpage.it

milano - comune - forti - raffiche

