Firenze | attivisti pro Palestina al Museo del Bargello Con due striscioni

Proteste vibranti a Firenze, dove attivisti pro Palestina hanno attirato l’attenzione al Museo del Bargello con due striscioni che denunciano il ruolo dell’Italia e della comunità internazionale nel conflitto israelo-palestinese. Con bandiere palestinesi sventolanti e parole di forte impatto, hanno acceso il dibattito pubblico sulla questione, richiamando l’attenzione su temi come occupazione, apartheid e genocidio. La manifestazione si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione globale per la pace e la giustizia.

Nel cortile sono stati srotolati due striscioni. In uno c'era scritto "Chi arma Israele condanna a morte i palestinesi. Italia complice del genocidio" e nell'altro "End now Israeli occupation, apartheid, genocide". Sono state esposte le bandiere palestinesi sulla scalinata e dalla balconata L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: attivisti pro Palestina al Museo del Bargello. Con due striscioni

