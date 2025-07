LIVE Sinner-Dimitrov 3-6 5-7 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | più equilibrio nel terzo set

Il match tra Sinner e Dimitrov a Wimbledon 2025 si sta infiammando, con scambi intensi e momenti di pura adrenalina. Il bulgaro sembra imbattibile, ma un break potrebbe cambiare le sorti del set. La tensione cresce ad ogni punto: gli appassionati non vedono l’ora di scoprire chi conquisterà il primo set. Restate sintonizzati per vivere in diretta ogni emozione di questa sfida mozzafiato, perché il tennis è tutto da scoprire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Il bulgaro non sta sbagliando davvero nulla. Servirebbe un break per insinuargli un tarlo nella testa. 15-0 Dimitrov vince lo scambio ravvicinato a rete e va a segno con la volée di rovescio. 2-1 Sinner sbaglia la direzione dell’attacco, ma la demi-volée di Dimitrov si ferma in rete. 40-0 Palla corta in rete del bulgaro. 30-0 Sinner cambia l’inerzia dello scambio e va a segno con il rovescio incrociato. 15-0 Seconda di sostanza di Sinner, in rete la risposta in back di rovescio del bulgaro. 1-1 Battuta vincente al centro del bulgaro, che non ha tremato dopo la rimonta da 40-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Dimitrov 3-6, 5-7, 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: più equilibrio nel terzo set

