Generali riapre la torre Hadid dopo il crollo dell’insegna | i dipendenti da domani tornano al lavoro

Dopo l’evento che ha scosso Milano, la Torre Hadid di CityLife torna a splendere. Generali, proprietaria dell’iconico grattacielo, annuncia la riapertura e il ritorno al lavoro per circa duemila dipendenti, che da domani riprenderanno le proprie attività in presenza. Una rinascita simbolica per il quartiere, testimoniando resilienza e impegno nel ripristinare la normalità. La città può guardare avanti con fiducia, pronta a scrivere nuovi capitoli di innovazione e sicurezza.

Milano, 7 luglio 2025 – CityLife torna alla normalità. A otto giorni dal crollo dell’insegna sul tetto, riapre stamattina la Torre Hadid. I circa duemila dipendenti di Generali, colosso delle assicurazioni proprietario del grattacielo, potranno di nuovo sedersi alle loro scrivanie dopo la settimana trascorsa in smart working. CityLife, collassa l'insegna di Generali sul grattacielo Hadid Ieri sera la società del Leone alato ha fatto sapere di aver completato "tutte le attività di sicurezza dell’edificio e dell’area sottostante”. Dopo la piazza di Tre Torri e lo shopping center, rimasti off limits precauzionalmente per 72 ore, riecco pure lo “Storto” progettato dall’archistar anglo-irachena Zaha Hadid. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Generali, riapre la torre Hadid dopo il crollo dell’insegna: i dipendenti da domani tornano al lavoro

In questa notizia si parla di: generali - riapre - torre - hadid

