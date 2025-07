LIVE Italia-Portogallo 0-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | azzurre pericolose ma si va all’intervallo sulla parità

Le Azzurre tengono duro contro il Portogallo in questa emozionante sfida valida per gli Europei di calcio femminile 2025. La partita è ancora aperta, con occasioni da entrambe le parti e un pubblico in attesa di scoppiettanti reti nella ripresa. Restate sintonizzati: l’azione sta per riprendere, e tutto può succedere! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

Termina qui il 1° tempo. Italia – Portogallo 0-0. 45? Saranno 2 i minuti di recupero. 45? OCCASIONISSIMA DI GIRELLI!!! Che parata dell'estremo difensore portoghese. Non trova la potenza Girelli dopo la bellissima palla di Severini in mezzo. 44? Sgoccioli del primo tempo. Gol annullato e traversa di Salvai per le azzurre. Nessuna chiara occasione per il Portogallo che però rimane molto fisico e pericoloso. 43? Pallone smanacciato dal portiere, ma rimangono in 3 a terra in area. 42? Finisce a terra Girelli, sarà calcio di punizione per le azzurre dalla sinistra da posizione ottima.

