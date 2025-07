Juventus Thiago Motta il costo di un addio

L’addio di Thiago Motta alla Juventus ha aperto un nuovo capitolo di incertezza e costi elevati per il club. Dopo una stagione difficile segnata da risultati insoddisfacenti e tensioni interne, la sua separazione non è solo sportiva, ma anche finanziaria. Il costo di questa scelta si traduce in un impatto economico considerevole, riflettendo le sfide di un club alle prese con decisioni cruciali per il futuro. La questione rimane aperta: quanto peserà questa uscita sulle casse bianconere?

L’avventura di Thiago Motta alla Juventus si è conclusa bruscamente, lasciando strascichi economici e interrogativi sul futuro. Dopo un’esperienza deludente, l’allenatore italo-brasiliano è stato esonerato a fine marzo 2025, a causa di risultati insoddisfacenti e tensioni nello spogliatoio. Il suo contratto, valido fino al 30 giugno 2027, prevede un ingaggio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Thiago Motta, il costo di un addio

In questa notizia si parla di: juventus - thiago - motta - costo

Moggi sentenzia: «Juventus mai competitiva quest’anno. È stata sbagliata la scelta di Thiago Motta, su Tudor…» - Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, esprime un giudizio severo sulla squadra bianconera, affermando che quest'anno non è mai stata competitiva.

Thiago Motta ancora senza panchina: quanto costa alla Juventus; Juve, quanto costa l'esonero di Thiago Motta: la cifra è altissima; Juventus, Thiago Motta: Douglas Luiz in panchina? Sono convinto che....

Thiago Motta ancora senza panchina: quanto costa alla Juventus - Nel frenetico valzer delle panchine che ha stravolto la Serie A, c'è un nome che continua a rimanere fuori dai giochi: Thiago Motta. Si legge su ilbianconero.com

Thiago Motta ha mercato nonostante il flop: dove può andare. Juventus, così risparmi 15 milioni - Si parla ancora, e si parlerà ancora nei prossimi mesi, di Thiago Motta in casa Juventus. Secondo calciomercato.com