Sottosegretario Fdi Iannone rilancia locandina che cita brano neofascita ‘Claretta e Ben' Bonelli | Si dimetta

Il dibattito politico in Italia si infiamma ancora una volta intorno a una locandina controversa condivisa dal sottosegretario di Fdi Antonio Iannone, che richiama brani neofascisti e solleva accuse e richieste di dimissioni. La vicenda evidenzia come le tensioni tra le forze politiche riflettano le complesse sfide della memoria e dei valori democratici nel nostro paese. Ma cosa ci aspetta ora? Continua a leggere.

Il sottosegretario di Fdi Antonio Iannone condivide una locandina che cita la canzone neofascista 'Claretta e Ben' della band '270bis', brano che inneggia ai "martiri in camicia nera". Bonelli chiede le sue dimissioni. E il viceministro Cirielli lo attacca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sull’account Instagram Iannone è stato tra i primi a pubblicare la locandina con cui la destra post e neofascista ricorderà nella serata di oggi a Salerno Carlo Falvella - facebook.com Vai su Facebook

