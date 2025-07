L' incredibile salvataggio di una persona bloccata dalle inondazioni

Un video straordinario sta facendo il giro del web: un salvataggio in elicottero di una persona intrappolata tra i rami degli alberi devastati dall’alluvione in Texas. Le squadre di soccorso, impegnate tra le macerie e le acque torbide, hanno dimostrato coraggio e determinazione in una delle emergenze più gravi degli ultimi tempi. Con altre piogge previste, il rischio di ulteriori disastri si fa sempre più concreto, lasciando tutti con il fiato sospeso.

C'è un video che sta catalizzando l'attenzione di molti frequentatori del web: ritrae l'incredibile salvataggio in elicottero di una persona bloccata tra i rami degli alberi distrutti dall'alluvione del Texas. Le squadre dei soccorsi hanno faticato a muoversi tra le macerie e a cercare le vittime dell'inondazione che ha colpito lo Stato Usa durante il fine settimana del 4 luglio e causato 91 vittime. Con altra pioggia in arrivo, il rischio di nuove inondazioni resta alto nelle aree già sature del centro Texas. Le autorità hanno detto che il bilancio delle vittime è destinato a salire, mentre le squadre cercano altri dispersi.

