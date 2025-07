Generali riapre domani la Torre Hadid a Milano | personale torna in sede

Generali riapre domani la iconica Torre Hadid a Milano, segnando un nuovo inizio dopo il parziale cedimento dell'insegna. La compagnia ha completato con successo tutte le operazioni di messa in sicurezza, restituendo alla città uno dei suoi simboli più innovativi. Con la situazione di emergenza ormai superata, la piazza e il CityLife Shopping District sono di nuovo aperti al pubblico. Come prossimo passo, si prospetta una fase di rilancio e valorizzazione dell’area, per offrire ai visitatori un’esperienza ancora più sicura e coinvolgente.

Riapre domani al Torre Haidid sede di Generali a Milano, chiusa dopo il parziale cedimento dell'insegna collocata sulla sommità dell'edificio. La compagnia ha reso noto che tutte le attività di messa in sicurezza dell'edificio e dell'area sottostante sono state completate. Cessata la situazione di emergenza, si è pertanto già proceduto alla riapertura al pubblico della piazza e della struttura di CityLife Shopping District. Come prossimo passo, al termine delle verifiche sulla qualità e funzionalità degli impianti, sarà possibile accedere nuovamente agli spazi interni della Torre Hadid. Il personale di Generali potrà dunque tornare a lavorare in sede a partire da domani, 8 luglio.

Torre Hadid: tolte le transenne, riapre lo shopping district. Dipendenti Generali ancora a casa - Milano si risveglia con rinnovato entusiasmo: dopo il sorprendente incidente sulla torre Hadid, le transenne sono state rimosse e lo shopping district di CityLife riapre al pubblico.

