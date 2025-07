PEPPINO debutta con Supermarket | un brano tra malinconia urbana e ironia elettropop

Venerdì 11 luglio 2025 segna il debutto di Peppino con il suo primo singolo, “Supermarket”, un mix sorprendente tra malinconia urbana e ironia elettropop. Questa canzone trasforma un luogo quotidiano in un vero e proprio supermercato di emozioni, narrando un amore finito e i ricordi che riaffiorano tra melodia e poesia. Prepariamoci a un viaggio musicale tra sentimenti profondi e ritmo coinvolgente, che non lascerà indifferenti.

Da venerdì 11 luglio 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “SUPERMARKET”, il primo singolo di PEPPINO. “Supermarket” è un brano che parte da uno scenario quotidiano e apparentemente banale per raccontare sentimenti complessi: un amore finito, la malinconia, la memoria involontaria, il dolore del distacco. Un supermercato di ricordi: quando il quotidiano diventa poesia pop. Dal venerdì 11 luglio 2025, sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming digitale “SUPERMARKET”, il singolo d’esordio del giovane cantautore PEPPINO, una nuova voce nel panorama italiano che unisce intimità emotiva e sonorità contemporanee. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com