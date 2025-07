Lang – Beukema il Napoli ha deciso | è già tutto previsto

Il Napoli punta a rafforzare la squadra già in vista della prossima stagione, con novità cruciali su Lang e Beukema. La volontà dei partenopei è sorprendentemente chiara: consegnare ad Antonio Conte una rosa competitiva già in ritiro a Dimaro, per partire con il piede giusto. Con obiettivi ambiziosi e un nuovo spirito, il club si prepara a sorprendere gli avversari, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi. Proprio per questo…

In casa Napoli, di fatto, ci sono delle novità importanti sia su Lang che su Beukema. Il Napoli, di fatto, ha tutta l’intenzione di regalare ad Antonio Conte la maggior parte della rosa dell’anno prossimo già a partire dal prossimo ritiro di Dimaro. Anche perché, vista l’eliminazione della classica amichevole contro l’Anaune, il tecnico salentino ha come obiettivo quello di partire subito con un sprint molto importante. Proprio per questo motivo, dunque, il Napoli ha già ingaggiato Luca Marianucci (preso dall’Empoli per 9 milioni di euro ) Kevin De Bruyne (arrivato a parametro zero). Tuttavia, dopo questi due giocatori, per la squadra azzurra sono arrivati degli aggiornamenti importanti su quelli che dovrebbero essere gli altri due acquisti di Giovanni Manna: Lang e Beukema. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lang – Beukema, il Napoli ha deciso: è già tutto previsto

