Cos'è Novo Nordisk la multinazionale farmaceutica che può portare 1500 posti di lavoro nel Lazio

Un investimento da 2 miliardi di euro e 1500 nuove opportunità di lavoro: questa è la promettente sfida di Novo Nordisk nel cuore del Lazio. La multinazionale farmaceutica, con il supporto del presidente Francesco Rocca, si prepara a rivoluzionare il territorio di Anagni, portando innovazione e sviluppo. Ma quali sono le implicazioni di questa grande operazione? Scopriamolo insieme.

Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, nominato commissario straordinario in merito all'investimento da 2 miliardi di euro che la multinazionale farmaceutica Novo Nordisk farà nei prossimi anni ad Anagni, provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

