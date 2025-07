Bonny Inter il saluto alla sua ex squadra dell’attaccante francese | Tempo di voltare pagina ma una parte di me resta qui Non è un addio

Anche i cuori più forti si commuovono quando si tratta di lasciare un luogo che è stato casa. Ange-Yoan Bonny saluta l’Inter con parole piene di emozione, lasciando aperta una porta: il suo cuore resterà sempre legato a questa squadra. Dopo aver scritto pagine importanti, ora si apre un nuovo capitolo. Ma, come dice lui, «Non è un addio»—è solo un arrivederci.

Bonny Inter, il saluto alla sua ex squadra dell'attaccante francese: «Tempo di voltare pagina, ma. Non è un addio». Dopo l'ufficialità dell' Inter sul trasferimento di Ange-Yoan Bonny, l'ex attaccante francese del Parma ha fatto i suoi saluti ai suoi ex tifosi, attraverso un lungo post su Instagram. MESSAGGIO – «È con tanta emozione che prendo la parola oggi. Non è facile dire addio a una città, a un club, ai tifosi che mi hanno dato tanto. Ma è tempo per me di voltare pagina, e volevo parlarvi un'ultima volta, con il cuore. Quando sono arrivato a Parma ero un giovane giocatore che cercava un'opportunità, una possibilità di crescere.