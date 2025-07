Bologna non piace solo Asllani! Un ex Inter nel mirino

Bologna non è l’unico obiettivo nel mirino dell’Inter, che continua a valutare Kristjan Asllani come pedina di scambio o un elemento da valorizzare sul mercato. La situazione del centrocampista albanese resta incerta: da un lato c’è la stima di Chivu, dall’altro l’interesse concreto del Betis Siviglia. Il suo futuro appare ancora in bilico, tra opportunità e ambizioni. E le prossime settimane saranno decisive per chiarire il suo destino.

L'Inter, nonostante nelle ultime settimane sia migliorato il rapporto con Asllani, continua a valutare il centrocampista albanese come una pedina di scambio o come un cartellino da cui trarre profitto. FUTURO – Il futuro di Kristjan Asllani resta in bilico. Nonostante la stima da parte di Christian Chivu, l'interesse è concreto da parte del Betis Siviglia. Il centrocampista albanese continua ad essere oggetto di voci di mercato. e nelle ultime ore, anche il Bologna starebbe seguendo da vicino il giocatore dell'Inter. Il centrocampista ex Empoli è stato inserito in una lista di possibili obiettivi per rinforzare il reparto in mediana.

