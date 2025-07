Texas il timelapse dell' acqua che sale e inonda la strada

L’immagine di un timelapse cattura l’incredibile potenza dell’acqua che sale e inonda le strade di Center Point, Texas. Un fenomeno naturale che si è svolto in pochi minuti, abbattendo alberi e travolgendo tutto sul suo cammino. Questa calamità ha provocato una tragedia senza precedenti, con oltre 89 vittime e numerosi dispersi, lasciando il Texas Hill Country profondamente segnato dal suo fragoroso impatto.

L’acqua è esondata sotto un ponte a Center Point, in Texas, nel giro di pochi minuti venerdì, abbattendo alberi lungo il suo percorso. L’ondata di maltempo che ha colpito il Texas durante il fine settimana del 4 luglio ha causato inondazioni lampo catastrofiche, provocando la morte di almeno 89 persone. La regione del Texas Hill Country ospita diversi campi estivi. In quell’area, i soccorritori hanno ritrovato i corpi di 75 persone, tra cui 27 bambini. Altre 14 vittime sono state segnalate in altre zone del Texas. Il Texas Hill Country, situato nella parte centrale dello stato, è naturalmente soggetto a inondazioni lampo a causa del terreno secco e compattato, che fa scivolare l’acqua piovana sulla superficie invece di assorbirla. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Texas, il timelapse dell'acqua che sale e inonda la strada

