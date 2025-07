Sinner-Dimitrov 3-6 5-7 | Jannik sotto due set e problema al gomito

La seconda settimana di Wimbledon si accende con un match emozionante tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. Dopo un inizio combattuto, l’altoatesino si trova sotto due set e alle prese con un problema al gomito, mettendo alla prova la sua determinazione. Un confronto che promette ancora molte emozioni, mentre Jannik cerca di superare le difficoltà e riscrivere il suo cammino nello Slam inglese. La partita è ancora aperta, e il pubblico impazza...

Seconda settimana del torneo di Wimbledon per Jannik Sinner, che prosegue il suo percorso allo Slam inglese affrontando Grigor Dimitrov. Il match ha visto iniziare con un primo game di grande lotta tra l’altoatesino e il bulgaro, con tanto di scivolata di Sinner sull’erba di Londra. Ma Grigor non trema e non molla un servizio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner-Dimitrov 3-6 5-7: Jannik sotto due set e problema al gomito

Sinner, missione Wimbledon: scambi con Dimitrov e ‘sfida’ a… Djokovic – Video - La missione Wimbledon di Jannik Sinner prende il via con energia e determinazione. Tra allenamenti intensi e sfide emozionanti contro campioni come Dimitrov, il giovane talento italiano si prepara ad affrontare il prestigioso Slam inglese.

